Paraense Esporte Clube celebra título com jogo de entrega de faixa contra a Seleção de Curuá

O Paraense Esporte Clube, atual Campeão Obidense de 2025, vai comemorar a conquista de mais um título em grande estilo. A equipe realizará o tradicional Jogo de Entrega de Faixa, enfrentando a forte Seleção de Curuá/Pa, município vizinho de Óbidos, em um amistoso festivo que promete movimentar a cidade de Óbidos.

A partida está marcada para o próximo sábado, dia 13 de setembro, às 17h, no Estádio Ary Ferreira, em Óbidos-PA. A torcida poderá prestigiar o evento com ingresso simbólico no valor de R$ 5,00.

O jogo de entrega de faixa é um momento especial, quando o campeão recebe oficialmente o reconhecimento pela conquista, em clima de festa e confraternização com sua torcida. O Paraense entra em campo embalado pela recente vitória no Campeonato Obidense, enquanto a Seleção de Curuá chega como convidada de honra, prometendo um duelo emocionante.

Além de celebrar a conquista, o evento fortalece a tradição do futebol regional e valoriza o esforço dos atletas, dirigentes e torcedores que, juntos, mantêm viva a paixão pelo esporte na região do Baixo Amazonas.

