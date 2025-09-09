Menu

Show “Norteando” reúne grandes nomes da música paraense no Teatro Waldemar Henrique

No próximo dia 17 de setembro, às 19h, o público de Belém terá a oportunidade de prestigiar o show “Norteando”, que acontecerá no tradicional Teatro Waldemar Henrique. O evento promete uma noite de celebração da música amazônica, com entrada totalmente gratuita.

O espetáculo contará com apresentações de Eduardo Dias, Mário Moraes, Cézar Escócio e Enrico Di Miceli, artistas reconhecidos pela trajetória e contribuição à cultura regional. Para abrilhantar ainda mais a noite, haverá a participação especial da cantora Brenda Melo, trazendo sua voz marcante ao palco.

Acompanhando os artistas, o time de músicos convidados inclui: Alan Gomes (contrabaixo); Fabinho Costa (guitarra); Edvaldo Cavalcante (bateria); Edgar Matos (teclado); Toninho Gonçalves (sax/flauta) e Kleber Benigno – Paturi (percussão).

O show “Norteando” destaca-se por sua proposta de valorizar a produção musical nortista, reunindo diferentes gerações e estilos em um mesmo palco, em sintonia com a diversidade cultural da Amazônia.

Com um repertório que promete emocionar, a iniciativa busca aproximar o público da riqueza musical da região, reafirmando a importância de espaços como o Teatro Waldemar Henrique para a difusão da arte e da cultura paraense.

A programação é aberta ao público e os organizadores reforçam que a entrada é gratuita, garantindo acesso democrático a um espetáculo de qualidade e repleto de brasilidade.

