Juruti abre inscrições para concurso público com mais de 1,2 mil vagas

A Prefeitura Municipal de Juruti, no oeste do Pará, anunciou a abertura de inscrições para o concurso público que oferece 1.263 vagas em diferentes áreas da administração. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), contempla dois editais, abrangendo cargos de níveis fundamental, médio e superior.

O Edital nº 001/2025 – Administração Geral disponibiliza vagas para diversos setores da gestão municipal, abrindo oportunidades para profissionais de diferentes formações que desejam atuar em áreas estratégicas do serviço público.

Já o Edital nº 002/2025 – Bombeiro e Guarda Civil Municipal (GCM) tem como foco o fortalecimento da segurança pública, com vagas destinadas a ampliar os serviços de proteção, defesa e apoio à população jurutiense.

As inscrições estarão abertas no período de 19 de setembro a 15 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet. Os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura (juruti.pa.gov.br) ou da banca organizadora, o Instituto Ágata ((agata.selecao.net.br/index/abertos/)), onde é possível consultar os editais completos, conferir os requisitos para cada cargo, acompanhar o cronograma e efetivar a inscrição.

Segundo a gestão municipal, o concurso público representa uma oportunidade significativa para quem deseja ingressar no funcionalismo e contribuir diretamente para o desenvolvimento de Juruti.

