Torcida “Remóbidos” lança camisa oficial 2025 em Óbidos

Óbidos recebeu neste sábado (13) um evento que movimentou os apaixonados pelo Clube do Remo na região: o lançamento oficial da camisa 2025 da torcida organizada Remóbidos. A celebração aconteceu na quadra da Esporte Nilton Melo e reuniu associados e simpatizantes, reforçando a identidade azulina no município.

Fundada em 2018, a Remóbidos reúne atualmente mais de 100 sócios-torcedores e tem à frente o presidente Wilhames Canto, responsável por conduzir a organização das ações da torcida em Óbidos. Segundo ele, o lançamento da nova camisa é um momento de união e fortalecimento da coletividade que acompanha e apoia o Leão Azul na região oeste do Pará.

A edição 2025 da camisa mantém as cores tradicionais do Clube do Remo, azul-marinho com detalhes em amarelo-ouro. Como já é tradição, o uniforme traz também uma referência à cidade de Óbidos: nesta versão, o destaque é a imagem da Casa de Cultura, prédio histórico que abrigou, no passado, o quartel do Exército Brasileiro e que hoje representa a preservação da memória local.

O design da peça leva a assinatura de Márcio Pinto e foi confeccionado no Atelier Miau Modas, atestando a valorização do trabalho artesanal e regional. Para esta primeira tiragem, foram produzidas 150 camisas, número que, segundo os organizadores, deve atender a alta demanda inicial dos torcedores.

Além de um símbolo de pertencimento, a camisa Remóbidos 2025 representa o fortalecimento da ligação entre o Clube do Remo de Belém do Pará e a torcida obidense, que vem crescendo ao longo dos anos. O evento de lançamento não apenas apresentou o novo uniforme, mas também reforçou os laços de amizade, identidade cultural e paixão pelo time azulino.

Os interessados em adquirir a camisa podem entrar em contato com o presidente Wilhames Canto pelo telefone (93) 99210-8150.

