IFPA Campus Óbidos está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026, oferecendo milhares de oportunidades para quem deseja ingressar no ensino técnico ou superior público e gratuito. Ao todo, são 3.170 vagas para Cursos Técnicos Integrados, 1.775 para Cursos Técnicos Subsequentes e 1.720 para Cursos Superiores de Graduação, distribuídas entre os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia.

No Campus Óbidos, estão sendo ofertadas 200 vagas, distribuídas entre os Cursos Técnicos Integrados em Agropecuária, Florestas, Informática e Meio Ambiente, além do Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

As inscrições ocorrem de 16 de outubro a 17 de novembro de 2025, exclusivamente pelos endereços:

🔗 prosel.ifpa.edu.br/psu2026 ou

🔗 concurso6.fundacaocefetminas.org.br.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser feitos até 30 de outubro. Após essa data, as taxas serão de R$ 40,00 para cursos técnicos e R$ 60,00 para cursos de graduação.

O IFPA mantém seu compromisso com a inclusão social: 50% das vagas são reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas, garantindo mais oportunidades para todos. Das vagas ofertadas como Ampla Concorrência (AC), até 50% poderão ser destinadas às políticas de ações afirmativas próprias do IFPA. Candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) deverão participar do processo de heteroidentificação.

O edital completo do PSU 2026 já está disponível no site oficial, concurso6.fundacaocefetminas.org.br, contendo todas as orientações sobre cronograma, etapas e critérios de seleção.

📘 Serviço:

Período de Inscrição: 16/10 a 17/11/2025

Isenção da taxa: até 30/10/2025

Taxa de inscrição: R$ 40,00 (técnicos) | R$ 60,00 (superior)

Edital e inscrições: prosel.ifpa.edu.br/psu2026

