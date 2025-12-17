Do prato ao banho de cheiro: manjericão une tradição e saúde o ano todo

Nutricionista destaca facilidade do cultivo em Santarém e o poder anti-inflamatório e calmante da hortaliça

O manjericão é figurinha carimbada nos quintais e feiras de Santarém. Adaptável ao clima amazônico, a hortaliça prospera em todos os meses do ano e não exige técnicas complexas de plantio. Mas, para além do aroma inconfundível na culinária, a nutricionista e docente da UNAMA Santarém, Ádrea Moreira, alerta: a planta é uma aliada poderosa da saúde, atuando desde o controle glicêmico até a saúde óssea. “Ele contém principalmente vitaminas e minerais que vão contribuir para nossa saúde”, destaca.

Segundo a especialista, o consumo regular do manjericão vai muito além do sabor. A ciência corrobora o saber popular, confirmando, por exemplo, a função antiinflamatória da planta, garantida principalmente pela presença de compostos como o eugenol.

Ádrea explica que os benefícios são sistêmicos. “Ele atua no controle glicêmico, ajuda na digestão e fortalece a saúde óssea”, detalha. Para aproveitar ao máximo essas propriedades, a indicação é versátil: pode ser consumido em molhos, sopas e até em chás de infusão.

Na Amazônia, o manjericão transita livremente entre a cozinha e a cultura popular, sendo ingrediente frequente nos tradicionais banhos de cheiro. Adrea relembra a tradição familiar que possui fundamento científico no bem-estar. “Minha avó e minha mãe davam banhos nos primos e sobrinhos ‘bravos’ para ficarem mais calmos”, conta.

O uso nas terapias e rituais se justifica pelas propriedades terapêuticas da planta. “Ele tem função calmante e antidepressiva, alivia dores de cabeça e auxilia a um sono saudável”, reforça a nutricionista, validando o impacto do aroma na saúde mental e no relaxamento.

Na hora de ir para a panela, o manjericão é um "coringa" que ajuda a reduzir o consumo de sódio, um dos vilões da hipertensão. “Devido ao seu forte aroma, ele pode ser um ótimo substituto para o sal”, orienta Ádrea.

Para quem quer fugir do óbvio, as combinações culinárias são vastas. Além do famoso molho pesto e das pizzas, a nutricionista sugere incluir as folhas frescas em sopas, massas, frango e frutos do mar.

Sem espaço? Sem problemas

Quem vive em apartamento ou tem pouco espaço em casa não tem desculpa para não ter o tempero sempre à mão. Por ser um arbusto que não atinge grandes alturas, o manjericão se adapta bem a ambientes compactos.

“Ele ‘pega’ de galho ou por sementes. Isso possibilita o cultivo nas janelas, em pequenos vasos ou em um pequeno espaço no chão”, ensina Adrea. O recado final é um convite ao hábito saudável: “Vamos cultivar, consumir na alimentação e nas terapias, pois essa planta só traz benefícios para a saúde”.

Por Henrique Brito