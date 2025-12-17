ÓBIDOS: Merunga F.C. conquista o título do Campeonato Obidense de Futebol Master

O Estádio Aryzão foi palco de muita emoção e nostalgia neste sábado, dia 20. Com as arquibancadas vibrantes, o tradicional estádio abrigou as finais do Campeonato Obidense de Futebol Master, a popular categoria 40+, encerrando a competição com "chave de ouro" e revivendo os grandes momentos do futebol de Óbidos.
O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), cumpriu o objetivo de integrar atletas veteranos e proporcionar um espetáculo de qualidade para os torcedores locais.
Vídeo....
A Grande Final
Em uma disputa acirrada que demonstrou o alto nível técnico dos jogadores experientes da região, o Merunga F.C. sagrou-se o grande campeão da edição. A equipe superou o Fortaleza do Cipoal, que ficou com o vice-campeonato após uma campanha sólida durante todo o torneio.
Disputa pelo Bronze
Antes da finalíssima, o público acompanhou a decisão do 3º lugar, que contou com um duelo caseiro entre equipes da AABB. Os Peladeiros da AABB levaram a melhor, garantindo o troféu de bronze, enquanto os Sinuqueiros da AABB encerraram a participação na 4ª colocação.
Classificação Final do Campeonato:
|
Posição
|
Equipe
|
Campeão
|
Merunga F.C.
|
Vice-campeão
|
Fortaleza do Cipoal
|
3º Lugar
|
Peladeiros da AABB
|
4º Lugar
|
Sinuqueiros da AABB
O sucesso do campeonato reforça a tradição do futebol master em Óbidos, provando que a paixão pelo esporte não tem idade e que o Estádio Aryzão continua sendo o coração das grandes conquistas obidenses.
www.obidos.net.br - Vídeo Ascom/PMO