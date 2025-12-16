ÓBIDOS: Espetáculo de Fim de Ano encantou o público com dança e magia natalina na Praça de Sant’Ana

O clima natalino ganhou ainda mais brilho em Óbidos com a realização do Espetáculo de Fim de Ano, promovido pela Secretaria de Cultura, com participação da professora Thaty Queiroz. O evento foi realizado no dia 19 de dezembro, na Praça de Sant’Ana, e contou com a presença de um bom público.
Com uma proposta artística que uniu dança, emoção e espírito natalino, o espetáculo foi preparado com muito carinho pelas alunas das turmas Baby-Class e Ballet Infantil – Nível 1, encantando famílias e espectadores de todas as idades. A apresentação marcou o encerramento das atividades do ano e celebrou o desenvolvimento artístico das crianças ao longo de 2025.
De acordo com a organização, a noite foi especial não apenas pelo talento apresentado no palco, mas também pela simbologia das coreografias, que resgataram valores como união, esperança e fé, tão presentes no período do Natal. O evento reuniu pais, familiares e membros da comunidade obidense em um momento de confraternização e valorização da arte.
Entre as apresentações realizadas estiveram:
- “A Magia do Natal”, interpretada pelas alunas da Baby-Class, que apresentaram uma coreografia leve e lúdica, inspirada no encanto e na alegria natalina;
- “A Estrela do Oriente e os Três Reis Magos”, apresentada pelo Ballet Infantil – Nível 1, que retratou, por meio da dança, um dos episódios mais simbólicos do Natal cristão.
- Apresentação de Corais de escolas de Óbidos, preparadas especialmente para o evento.
O Espetáculo de Fim de Ano reforçou o papel da dança como instrumento de expressão, disciplina e formação cultural para crianças, além de valorizar os espaços públicos da cidade como palco de manifestações artísticas.
A programação recebeu elogios do público como destaque da promoção da cultura e da arte em Óbidos.
