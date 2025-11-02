FESTA DA CONCEIÇÃO 2025: Romaria para Alter do Chão e Círio Fluvial ocorrem neste domingo, 9

SANTARÉM - Acontece neste domingo, dia 9, a 3ª edição do Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição, em homenagem à padroeira da Arquidiocese de Santarém. A programação começa às 7h, com a Romaria para Alter do Chão, que sairá da Catedral Metropolitana, em forma de carreata, até a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, na Vila de Alter do Chão, onde, às 9h, será celebrada a Santa Missa.

Durante o trajeto, que pode ser conferido no card abaixo, haverá homenagens das comunidades localizadas nas proximidades da Rodovia Everaldo Martins.

Mais tarde, às 15h, terá início o Círio Fluvial, com saída do Terminal Hidroviário de Santarém Joaquim da Costa Pereira. A Imagem Peregrina fará o percurso passando pelo bairro Uruará, subindo pelo Rio Tapajós até a praia Maria José, encerrando novamente no Terminal Hidroviário.

Participação dos fiéis

Os fiéis que desejarem participar do Círio Fluvial terão à disposição o ferry boat Ana Beatriz IX, que sairá às 15h do Terminal Hidroviário. As inscrições devem ser feitas até sábado, 8 de novembro, na Secretaria da Catedral, em horário comercial, ou pelo telefone (93) 99167-7409. Para este ano de 2025, será cobrada uma taxa de R$ 5,00 para crianças de até 10 anos, e de R$ 10,00 para participantes acima dessa faixa etária.

O Círio de nº107 acontece no dia 23 de novembro, destacando o tema “Virgem Santíssima, Peregrina da Esperança”.

FONTE: Diocese de Óbidos