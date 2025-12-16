Menu

Centro da Juventude Living Peace certifica mais de 60 jovens em curso de Informática Avançada em Óbidos

O Centro da Juventude – Projeto Living Peace realizou, na sexta-feira (19), a cerimônia de certificação de mais de 60 alunos concluintes do curso de Informática Avançada, desenvolvido na Escola Estadual Maurício Hamoy (MH), no município de Óbidos.

A formação em Informática é uma das atividades promovidas pelo projeto e tem como objetivo oferecer, de forma gratuita, qualificação profissional voltada ao mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da juventude e para a promoção da igualdade de oportunidades, especialmente para pessoas em situação de menor condição financeira.

O evento aconteceu nas dependências da Escola Estadual Maurício Hamoy, localizada no bairro São Francisco, e contou com a presença de representantes de projetos sociais vinculados à Diocese de Óbidos, além do apoio do professor Daniel Bentes, da referida instituição de ensino.

Durante a programação, os alunos receberam seus certificados, documento considerado essencial para ampliar as possibilidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho. A cerimônia foi marcada por um momento cultural com a apresentação da Banda Diocesana São Francisco, integrante da Atividade de Musicalização do projeto Living Peace, que encantou o público com belas canções.

A abertura do evento foi marcada por uma bênção especial realizada pelo padre Iranilson Araújo, que dirigiu palavras de incentivo aos jovens, encorajando-os a perseverarem em seus propósitos pessoais e profissionais, valorizando o conhecimento adquirido ao longo do curso.

O Centro da Juventude – Projeto Living Peace integra a Associação Beneficente Emaús, entidade social ligada à Diocese de Óbidos, que desenvolve diversas ações voltadas à promoção humana, à inclusão social e ao fortalecimento de valores por meio da educação, da cultura e da formação cidadã.

A certificação reforça o compromisso do projeto com a juventude obidense, contribuindo para a construção de novas oportunidades e para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios do mundo do trabalho.

www.obidos.ent.br  - Informações e Fotos Mauro Nayan/Diocese

 

