A História da Fundação da Centenária Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, Pará

Artigo de Silvestre Savino Neto e Beatriz Amaral Costa Savino

Resumo

A cidade de Óbidos está localizada na margem esquerda do rio Amazonas, no seu ponto mais estreito, chamado por Paul Le Cointe de garganta do Amazonas com cerca de 1892 metros de largura, no alto de uma colina, e pela sua importância estratégica era passagem obrigatória nas rotas Belém-Manaus-Belém, servindo de base do Quarto Grupo de Artilharia de Costa do Exército Brasileiro, para a defesa da soberania do país na região.

Para entendermos melhor o contexto histórico e sua importância, no censo de 1920 o Pará e a cidade de Belém tinham uma população de 983.507 e 236.402 habitantes respectivamente. Óbidos, com aproximadamente 6.000 habitantes, a 1.100 km de Belém, cujo único meio de transporte era o fluvial; quando havia pacientes com necessidade de internação tinham que ser removidos para a capital.

A criação de um hospital de caridade na cidade, foi um ideal do Capitão Médico Dr. João Braulino de Carvalho, que em 1920 planejou construir um Hospital de pequeno porte, que pudesse atender a população, fazer cirurgias, internações e partos, iniciando uma grande campanha junto a população para angariar donativos. Foi inaugurada no dia 07 de setembro de 1922, em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil e criada a Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Passados cem anos, a semente floresceu, cresceu, permanecendo vivo o sentimento e os valores que permearam a sua criação, que é o de atender e amparar os mais necessitados em suas enfermidades, tornando-se perene. No Estado do Pará, só foram criadas duas Santas Casas de Misericórdia ao logo do tempo, a de Belém fundada em 24 de fevereiro de 1650 e a de Óbidos, o que demonstra o protagonismo e a importância da cidade no contexto histórico da época.

