Menu

Menu serviços

Professor obidense Otávio do Canto profere palestra sobre conflitos socioambientais na Ufopa

Professor obidense Otávio do Canto profere palestra sobre conflitos socioambientais na Ufopa

Evento acontecerá no dia 27 de outubro, no auditório do ICS.

SANTARÉM (PA) – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) recebe, no próximo dia 27 de outubro, o geógrafo e professor obidense doutor Otávio do Canto, da Universidade Federal do Pará (UFPA), para a palestra “Conflito socioambiental: modo de vida e território nas Amazônias”. O evento será realizado às 18h30, no auditório do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), localizado na sala 327 do BMT I, em Santarém.

A palestra integra as atividades de reflexão sobre as relações entre sociedade e meio ambiente na região amazônica, tema central dos estudos conduzidos pelo professor Otávio. Em sua fala, ele discutirá as tensões entre diferentes formas de uso e apropriação do território nas Amazônias, destacando o contraste entre os modos de vida sustentáveis das populações locais e as pressões exercidas por grandes empreendimentos econômicos, que frequentemente resultam em degradação ambiental e conflitos sociais.

Segundo o pesquisador, o conflito socioambiental ultrapassa a dimensão material da disputa pela terra e pelos recursos naturais. Ele envolve também o reconhecimento de direitos, de culturas e de identidades territoriais, exigindo abordagens que integrem ciência, política e participação social.

Otávio do Canto é um dos líderes do Grupo de Pesquisa Sociedade-Ambiente das Amazônias (GPSA-Amazônias), dedicado à análise de conflitos socioambientais, ordenamento territorial de áreas protegidas, cartografia participativa e desenvolvimento local nas diversas Amazônias brasileiras. Sua atuação tem contribuído para o fortalecimento de políticas públicas que valorizam os saberes tradicionais e a sustentabilidade dos territórios amazônicos.

O evento é aberto ao público e voltado especialmente para estudantes, pesquisadores, servidores e interessados em temas socioambientais. A entrada é gratuita, e haverá emissão de certificados de participação.

Serviço:
Palestra: “Conflito socioambiental: modo de vida e território nas Amazônias”
Palestrante: Prof. Dr. Otávio do Canto (UFPA)
Data: 27 de outubro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 18h30
Local: Auditório do ICS – sala 327, Bloco Modular Tapajós I (BMT I), Ufopa, Santarém
Entrada: Gratuita
Certificação: Emitida pela organização do evento

www.obidos.ent.br

Acessos: 105