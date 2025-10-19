Professor obidense Otávio do Canto profere palestra sobre conflitos socioambientais na Ufopa

Evento acontecerá no dia 27 de outubro, no auditório do ICS.

SANTARÉM (PA) – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) recebe, no próximo dia 27 de outubro, o geógrafo e professor obidense doutor Otávio do Canto, da Universidade Federal do Pará (UFPA), para a palestra “Conflito socioambiental: modo de vida e território nas Amazônias”. O evento será realizado às 18h30, no auditório do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), localizado na sala 327 do BMT I, em Santarém.

A palestra integra as atividades de reflexão sobre as relações entre sociedade e meio ambiente na região amazônica, tema central dos estudos conduzidos pelo professor Otávio. Em sua fala, ele discutirá as tensões entre diferentes formas de uso e apropriação do território nas Amazônias, destacando o contraste entre os modos de vida sustentáveis das populações locais e as pressões exercidas por grandes empreendimentos econômicos, que frequentemente resultam em degradação ambiental e conflitos sociais.

Segundo o pesquisador, o conflito socioambiental ultrapassa a dimensão material da disputa pela terra e pelos recursos naturais. Ele envolve também o reconhecimento de direitos, de culturas e de identidades territoriais, exigindo abordagens que integrem ciência, política e participação social.

Otávio do Canto é um dos líderes do Grupo de Pesquisa Sociedade-Ambiente das Amazônias (GPSA-Amazônias), dedicado à análise de conflitos socioambientais, ordenamento territorial de áreas protegidas, cartografia participativa e desenvolvimento local nas diversas Amazônias brasileiras. Sua atuação tem contribuído para o fortalecimento de políticas públicas que valorizam os saberes tradicionais e a sustentabilidade dos territórios amazônicos.

O evento é aberto ao público e voltado especialmente para estudantes, pesquisadores, servidores e interessados em temas socioambientais. A entrada é gratuita, e haverá emissão de certificados de participação.

Serviço:

Palestra: “Conflito socioambiental: modo de vida e território nas Amazônias”

Palestrante: Prof. Dr. Otávio do Canto (UFPA)

Data: 27 de outubro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 18h30

Local: Auditório do ICS – sala 327, Bloco Modular Tapajós I (BMT I), Ufopa, Santarém

Entrada: Gratuita

Certificação: Emitida pela organização do evento

www.obidos.ent.br