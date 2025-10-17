ÓBIDOS: Projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia” realiza exposição durante a festividade de Santa Terezinha

ÓBIDOS — Durante a tradicional festividade de Santa Terezinha, o projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia” promoveu mais uma exposição dos produtos confeccionados no ateliê comunitário do projeto. A mostra reuniu peças criadas pelas participantes das oficinas de artesanato, crochê, pintura em tecido e corte e costura, valorizando o talento e a criatividade das mulheres e crianças atendidas pela iniciativa.

Um dos destaques desta edição foi a participação de 15 crianças e adolescentes, com idades entre 9 e 14 anos, que integram as oficinas de crochê. Com dedicação e entusiasmo, elas apresentaram peças que refletem o aprendizado adquirido, além do desenvolvimento de habilidades manuais que estimulam responsabilidade, paciência e cooperação.

Ao longo deste ano, o projeto já realizou três exposições em diferentes comunidades, em parceria com as paróquias locais, durante os festejos de seus padroeiros. Essas ações têm se consolidado como uma vitrine importante para divulgar o trabalho das participantes e aproximar a comunidade dos resultados alcançados.

Atualmente, cerca de 60 mulheres são beneficiadas pelas oficinas promovidas pela Associação Beneficente Emaús, com duração de oito meses. Além de possibilitar uma fonte de renda complementar, o projeto também promove integração social e fortalecimento da autoestima das participantes, incentivando o protagonismo feminino e a valorização das potencialidades locais.

A exposição é mais uma demonstração do impacto positivo do projeto na vida das mulheres, crianças e adolescentes de Óbidos, reafirmando o compromisso da Associação Beneficente Emaús com a transformação social por meio da capacitação e do trabalho coletivo.

FONTE: Diocese de Óbidos com fotos de Mauro Nayan