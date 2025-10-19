Professores e alunos do IFPA Campus Óbidos participam do "IFs do Norte na COP30" em Belém

Belém, Pará – Alunos e professores do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos estão participando ativamente do evento "IFs do Norte na COP30", um encontro preparatório que reúne os Institutos Federais da Região Norte em Belém, no período de 20 a 22 de outubro de 2025, em antecipação à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O evento é um movimento de protagonismo amazônico nas discussões globais e tem como objetivo apresentar ao mundo o potencial da educação pública, profissional, científica e tecnológica como uma força transformadora e um território de soluções para um futuro sustentável na Amazônia.

A equipe do IFPA Campus Óbidos embarcou de Óbidos no último sábado (18/10) rumo à capital Belém. O grupo representante do campus é composto pela diretora geral, professora Celyane Batista, pela professora Ana Maria Ferreira Torres, e pelas discentes Camila dos Santos Figueira Floresta (3º ano) e Tainara Coelho da Costa (3º ano do curso de Meio Ambiente).

A manhã de abertura, realizada na segunda-feira (20), contou com a Mesa de Abertura e uma animada apresentação cultural da banda Vingadores do Brega.

O "IFs do Norte na COP30" se encerra nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, com uma programação intensa que inclui palestras e a apresentação de uma série de trabalhos desenvolvidos pelos alunos do IFPA. O encontro busca ser um espaço para inovar, compartilhar e inspirar, reforçando a capacidade dos Institutos Federais em gerar conhecimento e soluções sustentáveis para a Amazônia e para o mundo.

