ÓBIDOS: Atleta do Juventus do São Pedro morre após mal súbito durante partida de futebol no Arizão

Durante uma partida de futebol em Óbidos, realizada neste domingo (19), o atleta Rubem Almorício Queiroz, do time Juventus do São Pedro, sofreu um mal súbito nos acréscimos do jogo. A partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Obidense de Futebol Master, era contra a equipe da Campinense.

O atleta havia entrado em campo há pouco mais de um minuto quando passou mal. Apesar do atendimento imediato da equipe de socorrista presente no estádio do Arizão, ele faleceu antes de chegar ao hospital.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, organizadora do campeonato, emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

NOTA

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), esclarece que durante a partida entre Juventus do São Pedro e Campinense, realizada neste domingo (19), válida pela primeira rodada do Campeonato Obidense de Futebol Master, o atleta Roubem Almoricio Queiroz da equipe Juventus, teve um mal súbito nos acréscimos da partida, pouco mais de um minuto após ter entrado em campo.

Após a gravidade do caso ter sido identificada, rapidamente o protocolo para socorrer o jogador de 46 anos foi ativado pela equipe de socorristas que estava de plantão no estádio.

Roubem foi imediatamente encaminhado de ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, e mesmo com os esforços da equipe para reanimar o jogador, ele faleceu ainda no trajeto para o hospital.

A Semel lamenta profundamente a morte do jogador e manifesta sua solidariedade à família e amigos neste momento de dor.

SEMEL

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Prefeitura de Óbidos