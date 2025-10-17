Eduardo Dias apresenta show “Canta Kurumú” no Municipal em Belém

Na quinta-feira, 14 de novembro, o cantor e compositor obidense Eduardo Dias sobe ao palco do Municipal (Altos), em Belém, para apresentar o show “Canta Kurumú”, uma celebração à música amazônica e à riqueza cultural do Pará.

O espetáculo começa às 22h e contará com a participação especial dos artistas Pedrinho Callado, Renata del Pinho e Ronaldo Silva, que se unem a Eduardo Dias em um repertório repleto de ritmos regionais, poesia e identidade amazônica.

As mesas já estão à venda por R$ 120,00, e os interessados podem obter mais informações e realizar reservas pelo telefone (91) 98027-7488 ou diretamente no Municipal Altos, localizado na Municipalidade com Soares Carneiro, no bairro do Telégrafo.

O evento promete uma noite inesquecível, marcada por boa música, alegria e o talento de grandes nomes da cena paraense.

Eduardo Dias é um poeta, compositor e músico paraense, nascido em Óbidos em 1962. Mudou-se para Belém em 1976, onde estudou Letras e Direito. Sua carreira musical, iniciada com serestas, é intrinsecamente ligada à cultura da Amazônia.

No seu trabalho, Dias expressa o Pará autêntico em seus ritmos, lendas e danças. Sua discografia, que inclui álbuns como "Curumu" (1998) e "O Canto Obidense" (1999), é marcada por uma profunda identidade regional. Ele toca violão e cavaquinho e é conhecido por celebrar em suas canções a beleza e as tradições do Baixo Amazonas, atuando no resgate cultural e folclórico. Além de músico, é autor de vários livros de poesia.

