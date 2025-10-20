Escritora obidense Bella Pinto realiza exposição “Silêncio das Águas” sobre a pesca artesanal na Amazônia

A escritora obidense Bella Pinto de Souza realiza a exposição “Silêncio das Águas”, uma mostra tipográfica idealizada para retratar o cotidiano da pesca artesanal, tanto ribeirinha quanto marítima, com foco na realidade amazônica.

Voltada especialmente aos estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) das escolas públicas da periferia de Belém e de municípios vizinhos, a exposição busca valorizar os saberes tradicionais e fortalecer o vínculo entre cultura, meio ambiente e educação.

A abertura da mostra aconteceu nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, às 19h, na Escola Rotary, em Belém, e seguirá em itinerância até o dia 30 de novembro, encerrando-se na Escola Dom João VI, no município de Capanema, Pará.

A exposição reúne painéis ilustrativos com fotos e textos, além de objetos típicos utilizados na pesca artesanal na região amazônica, como uma canoa com remos, uma malhadeira e uma tarrafa, entre outros artefatos que revelam a íntima relação entre o homem e as águas.

Painéis ilustrativos da Exposição

Outro destaque da mostra são as imagens de 22 espécies de peixes amazônicos, inspiradas no livro “A joia do pescador aprendiz”, de autoria de Bella Pinto de Souza. A obra, que vem sendo adotada por educadores do ensino básico como recurso pedagógico em sala de aula, inspira a reflexão sobre a vida nas comunidades ribeirinhas e o respeito ao meio ambiente.

“Silêncio das Águas” propõe um mergulho poético e visual no universo da pesca artesanal, convidando o público a reconhecer a importância dessa atividade para a cultura e a subsistência das populações amazônicas.

Serviços__________

Evento: Exposição Silêncio das Águas

Autora: Bella Pinto de Souza

Abertura: 22 de outubro, às 19h – Escola Rotary, Belém (PA)

Encerramento: 30 de novembro – Escola Dom João VI, Capanema (PA)

Público-alvo: Estudantes do EJAI – Ensino de Jovens, Adultos e Idosos

Concepção

Bella Pinto de Souza

Curadoria

Maria Irene Quadros Pimentel

Projeto Gráfico

Antonio C. Sales da Silva

Ilustrador

Antônio Seabra Martins

Dinamização

Letícia Carneiro da Conceição

*Confecção Artefatos

Francisco Pinto Mendes

*Assistente de Produção Montagem

Antonio C. Sales da Silva

e Francisco Pinto Mendes

