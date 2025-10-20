Escritora obidense Bella Pinto realiza exposição “Silêncio das Águas” sobre a pesca artesanal na Amazônia

A escritora obidense Bella Pinto de Souza realiza a exposição “Silêncio das Águas”, uma mostra tipográfica idealizada para retratar o cotidiano da pesca artesanal, tanto ribeirinha quanto marítima, com foco na realidade amazônica.
Voltada especialmente aos estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) das escolas públicas da periferia de Belém e de municípios vizinhos, a exposição busca valorizar os saberes tradicionais e fortalecer o vínculo entre cultura, meio ambiente e educação.
A abertura da mostra aconteceu nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, às 19h, na Escola Rotary, em Belém, e seguirá em itinerância até o dia 30 de novembro, encerrando-se na Escola Dom João VI, no município de Capanema, Pará.
A exposição reúne painéis ilustrativos com fotos e textos, além de objetos típicos utilizados na pesca artesanal na região amazônica, como uma canoa com remos, uma malhadeira e uma tarrafa, entre outros artefatos que revelam a íntima relação entre o homem e as águas.
Outro destaque da mostra são as imagens de 22 espécies de peixes amazônicos, inspiradas no livro “A joia do pescador aprendiz”, de autoria de Bella Pinto de Souza. A obra, que vem sendo adotada por educadores do ensino básico como recurso pedagógico em sala de aula, inspira a reflexão sobre a vida nas comunidades ribeirinhas e o respeito ao meio ambiente.
“Silêncio das Águas” propõe um mergulho poético e visual no universo da pesca artesanal, convidando o público a reconhecer a importância dessa atividade para a cultura e a subsistência das populações amazônicas.
Evento: Exposição Silêncio das Águas
Autora: Bella Pinto de Souza
Abertura: 22 de outubro, às 19h – Escola Rotary, Belém (PA)
Encerramento: 30 de novembro – Escola Dom João VI, Capanema (PA)
Público-alvo: Estudantes do EJAI – Ensino de Jovens, Adultos e Idosos
Concepção
Bella Pinto de Souza
Curadoria
Maria Irene Quadros Pimentel
Projeto Gráfico
Antonio C. Sales da Silva
Ilustrador
Antônio Seabra Martins
Dinamização
Letícia Carneiro da Conceição
*Confecção Artefatos
Francisco Pinto Mendes
*Assistente de Produção Montagem
Antonio C. Sales da Silva
e Francisco Pinto Mendes
