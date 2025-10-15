Em Óbidos, Professor Maurício Rocha forma jovens campeões no Haras Joaquim Amaral

Na Comunidade Repartimento, região de terra firme de Óbidos, o professor Maurício Silva da Rocha vem realizando um trabalho inspirador com os jovens da comunidade, unindo educação, cultura e esporte. À frente das atividades no Haras Joaquim Amaral, ele ensina a arte do laço com dedicação e amor, transformando cada treino em uma verdadeira lição de vida.

Mais do que aprender a laçar, os 19 meninos que participam das atividades, descobrem o valor do respeito, da amizade e da confiança em si mesmos. O professor Maurício acredita que a educação vai muito além da sala de aula — ela está presente em cada gesto, cada ensinamento e cada experiência que contribui para formar cidadãos conscientes e comprometidos com suas raízes.

O projeto desenvolvido no haras é uma ponte entre tradição e futuro, resgatando costumes do campo e fortalecendo a identidade cultural da região. “Aqui, eles aprendem a laçar, mas também aprendem a acreditar em seus sonhos e a caminhar com os pés no chão”, destaca o professor.

O Haras Joaquim Amaral, de propriedade do pecuarista e engenheiro Amaralzinho, se orgulha em apoiar essa iniciativa, que não apenas revela novos talentos da arte do laço, mas também ajuda a formar campeões dentro e fora da arena, mostrando que a verdadeira vitória está na educação, no caráter e na preservação das tradições que marcam o povo obidense.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8236-professor-mauricio-rocha-forma-jovens-campeoes-no-haras-joaquim-amaral-2#sigProIdad001783b5 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos Cedidas Por Amaralzinho