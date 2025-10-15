Menu

Menu serviços

Em Óbidos, Professor Maurício Rocha forma jovens campeões no Haras Joaquim Amaral

Em Óbidos, Professor Maurício Rocha forma jovens campeões no Haras Joaquim Amaral

Na Comunidade Repartimento, região de terra firme de Óbidos, o professor Maurício Silva da Rocha vem realizando um trabalho inspirador com os jovens da comunidade, unindo educação, cultura e esporte. À frente das atividades no Haras Joaquim Amaral, ele ensina a arte do laço com dedicação e amor, transformando cada treino em uma verdadeira lição de vida.

Mais do que aprender a laçar, os 19 meninos que participam das atividades, descobrem o valor do respeito, da amizade e da confiança em si mesmos. O professor Maurício acredita que a educação vai muito além da sala de aula — ela está presente em cada gesto, cada ensinamento e cada experiência que contribui para formar cidadãos conscientes e comprometidos com suas raízes.

O projeto desenvolvido no haras é uma ponte entre tradição e futuro, resgatando costumes do campo e fortalecendo a identidade cultural da região. “Aqui, eles aprendem a laçar, mas também aprendem a acreditar em seus sonhos e a caminhar com os pés no chão”, destaca o professor.

O Haras Joaquim Amaral, de propriedade do pecuarista e engenheiro Amaralzinho, se orgulha em apoiar essa iniciativa, que não apenas revela novos talentos da arte do laço, mas também ajuda a formar campeões dentro e fora da arena, mostrando que a verdadeira vitória está na educação, no caráter e na preservação das tradições que marcam o povo obidense.

Galeria de Fotos....

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8236-professor-mauricio-rocha-forma-jovens-campeoes-no-haras-joaquim-amaral-2#sigProIdad001783b5

www.obidos.net.br  - Fotos Cedidas Por Amaralzinho

 

Acessos: 236

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar