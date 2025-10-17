ÓBIDOS: SENAI em parceria da Diocese abrem inscrições para curso técnico de Eletricista de Instalações Prediais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com a Diocese de Óbidos, comunica a abertura das inscrições para o curso técnico de Eletricista de Instalações Prediais, que será ofertado gratuitamente no município de Óbidos. A iniciativa busca promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para jovens e adultos da região.

As inscrições estarão abertas do dia 20 a 27 de outubro, com atendimento nos horários de 10h às 12h, pela manhã, e das 14h às 18h, no período da tarde, na Casa Agnes (Av. Dom Floriano, s/n, esquina com a Rua Dr. Picanço Diniz). Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos e ter concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º ano).

O curso contará com duas turmas, sendo uma no turno da tarde e outra à noite, totalizando 80 vagas – 40 em cada turma. A carga horária é de 180 horas, com duração aproximada de dois meses.

Com a formação, os alunos e alunas estarão capacitados para atuar na execução e manutenção de instalações elétricas prediais, um segmento de alta demanda no setor de construção civil e serviços.

A Associação Beneficente Emaús é a entidade que coordena as ações resultantes dessa parceria e reforça o compromisso das instituições envolvidas com o desenvolvimento social e profissional da população, fortalecendo a educação técnica como instrumento de transformação e inclusão.

FONTE: Diocese de Óbidos