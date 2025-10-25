Diocese de Óbidos e Associação Emaús promovem o 1º Festival Living Peace de Música

ÓBIDOS (PA) – A Diocese de Óbidos, em parceria com a Associação Beneficente Emaús e o Centro da Juventude, anunciou a realização do 1º Festival Living Peace de Música, um evento que promete emocionar e inspirar a comunidade com apresentações de jovens talentos locais. A programação está marcada para o dia 21 de novembro, a partir das 19h, na Praça São Francisco, em Óbidos.

Segundo os organizadores, o festival nasce com o propósito de celebrar a arte, a expressão e a união que a música proporciona, promovendo a paz e o protagonismo juvenil. O evento é descrito como um verdadeiro “florescer de talentos”, reunindo crianças e adolescentes que subirão ao palco pela primeira vez, demonstrando emoção, criatividade e amor pela música.

Mais do que um espetáculo artístico, o Festival Living Peace busca ser um espaço de valorização da juventude e de incentivo à cultura local, fortalecendo laços de solidariedade e esperança. Cada apresentação será um testemunho de superação e inspiração, refletindo a missão das instituições envolvidas de promover a paz e o bem por meio da arte.

Os organizadores convidam toda a população a participar desse momento especial. “Sua presença é o maior incentivo para esses jovens, que através do seu aplauso fortalecem a esperança de dias melhores através da música”, destacam em nota.

Em breve, será divulgada a programação completa do festival, que promete emocionar e encantar o público obidense.

Serviço:

Evento: 1º Festival Living Peace de Música

Data: 21 de novembro

Horário: 19h

Local: Praça São Francisco – Óbidos (PA)

Realização: Diocese de Óbidos, Associação Beneficente Emaús e Centro da Juventude

www.obidos.net.br - Informações da Diocese de Óbidos