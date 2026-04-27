ÓBIDOS: Escola Estadual Prof. Maurício Hamoy realiza III Festival dos Povos Indígenas

A Escola Estadual Prof. Maurício Hamoy promoveu, nesta quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, o III Festival dos Povos Indígenas do MH, em Óbidos. Com o tema “Minha origem indígena”, o evento buscou valorizar a cultura, a identidade e os saberes dos povos originários, envolvendo estudantes, professores e a comunidade escolar.

Durante a abertura do Evento

A programação ocorreu em dois momentos, com atividades pela manhã, a partir das 8h, e à tarde, a partir das 14h. O festival contou com apresentações culturais, incluindo música, teatro e dança, organizadas pelo Atendimento Educacional Especializado (SAEE).

Na área de Ciências Humanas, foi apresentado um mapa temático sobre a territorialidade dos povos originários, destacando a distribuição da população indígena no Brasil com base no Censo 2022. Já em Ciências da Natureza e Tecnologias, aconteceram oficinas de papel reciclado e corantes naturais, além de atividades lúdicas e exposição de plantas medicinais.

A programação também incluiu ações na área de Linguagens, como roda de conversa, exposição fotográfica e apresentações de grafismo indígena. Em Matemática, o destaque foi a culinária indígena, valorizando práticas tradicionais.

Culinária Indigena

O evento é uma iniciativa da gestão do Maurício Hamoy, que tem como Diretor o Prof. Daniel Bente, com participação efetiva da coordenação pedagógica, professores, alunos e do grêmio estudantil, reforçando o compromisso da instituição com a educação intercultural e o reconhecimento das raízes indígenas na formação da sociedade brasileira.

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