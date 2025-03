Governo do Pará atende pedido para construção de 12 Pontes de Concreto na PA-257, Translago

O Governo do Pará atendeu o pedido para a construção de 12 pontes de concreto na PA-257, conhecida como Translago, em substituição às estruturas de madeira atualmente existentes. A decisão foi tomada após reunião realizada na última quarta-feira, dia 19/03, entre o governador Helder Barbalho e o deputado estadual João Pingarilho, que apresentou a proposta.

As obras ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), que iniciará os trâmites para a execução do projeto. As pontes que serão reconstruídas estão localizadas sobre os igarapés Retiro, Traíra, Soledade, São Pedro, Maranhão, Diamantina, Simoa I, Simoa II, Paisandu, Iriní, Bueiro e Cruzador.

O deputado João Pingarilho destacou a importância da iniciativa para a população local, com a melhoria da infraestrutura no oeste paraense. "O governador Helder tem trabalhado para melhorar a infraestrutura da região e atendeu nosso pedido, que já foi encaminhado à Casa Civil para as devidas deliberações. A Seinfra agora fará o planejamento das obras, que trarão mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para a população", afirmou.

A Translago é uma rodovia fundamental para a ligação entre os municípios de Santarém e Juruti, servindo como rota estratégica para comunidades ribeirinhas das regiões do Arapixuna, Arapiuns e Lago Grande. Além de facilitar o transporte de passageiros, a estrada desempenha papel essencial no escoamento da produção da agricultura familiar e na movimentação de mercadorias entre as cidades vizinhas.

A substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto visa aumentar a segurança viária e impulsionar o desenvolvimento econômico da região, garantindo infraestrutura mais resistente e duradoura para os usuários da PA-257.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos de Keliane Sousa