ÓBIDOS: Grupo de Teatro Getsêmani intensifica ensaios para apresentação da Paixão de Cristo

ÓBIDOS – O Grupo de Teatro Getsêmani, de Óbidos, está em ritmo acelerado de ensaios para a apresentação da tradicional Paixão de Cristo, um dos eventos culturais e religiosos mais aguardados no município. Com mais de 30 anos de história, o grupo, formado por jovens locais, tem como missão evangelizar por meio da arte, consolidando-se como um marco na cultura obidense.

O nome Getsêmani, que significa “prensa de azeite”, homenageia o jardim bíblico situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos oraram antes da crucificação. Desde 1993, o grupo assumiu a responsabilidade de encenar a Via Sacra, tornando-se referência na região.

Os ensaios estão sendo realizados no Salão Paroquial, com a participação de atores de diversos bairros da cidade. A tradição, transmitida de geração em geração, segue atraindo talentos locais, mesmo com as mudanças naturais da vida, que levam alguns integrantes a buscarem oportunidades fora de Óbidos.

Desafios e superação

Apesar das dificuldades financeiras e logísticas, o grupo demonstra determinação e união, garantindo a realização anual do espetáculo. Este ano, a expectativa é contar com 70 atores ou mais, dependendo da configuração final da peça.

O papel de Jesus Cristo será interpretado por Mateus Silva, neto do saudoso Haroldo Tavares, enquanto Maria será vivida por Adriana Santos, filha do músico obidense Cancão. Já o papel de Verônica ainda está em definição.

A encenação da Paixão de Cristo pelo Grupo Getsêmani não só preserva uma tradição religiosa, mas também fortalece a identidade cultural de Óbidos, reunindo a comunidade em torno de uma mensagem de fé e arte. A apresentação promete emocionar o público, como acontece há mais de três décadas.

Galeria de Fotos....



Diretoria_do_Getsêmani em 2025

Presidente: Josimar Cativo da Silva

Josimar Cativo da Silva Vice-presidente: José Railey Viana Rodrigues

José Railey Viana Rodrigues Primeiro secretário: Mauro da Silva Senna

Mauro da Silva Senna Segundo secretário: Vanila Vieira Ribeiro

Vanila Vieira Ribeiro Tesoureiros: Lourdes Bentes e Agnaldo Rocha

Lourdes Bentes e Agnaldo Rocha Diretor de patrimônio: Evaldo Garcia

Evaldo Garcia Relações públicas: Matheus Tavares

Matheus Tavares Conselho fiscal: Vander Andrade, André Alfaia e André Luiz (suplentes: Dircilene Alfaia, Everton Bentes e Eliene Brito)

www.obidos.net.br - Informações e fotos Vander N Andrade