Vereadoras de Óbidos participam do II Encontro de Procuradorias Municipais e Representações Femininas do Pará

As vereadoras de Óbidos, Edimaura Pereira, Clara Barbosa e Lilene Viana estão em Belém participando do II Encontro de Procuradorias Municipais e Representações Femininas do Pará, realizado na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, dia 26, evento que reúne lideranças políticas e jurídicas para debater temas fundamentais sobre a atuação das procuradorias municipais e a participação das mulheres na política.

O encontro tem como objetivo fortalecer o papel das procuradorias na defesa dos interesses dos municípios, além de incentivar a presença feminina em espaços de decisão. Durante o evento, as parlamentares terão a oportunidade de trocar experiências, discutir políticas públicas e buscar soluções para desafios enfrentados pelas mulheres na gestão pública.

A presença das vereadoras reforça o compromisso com a representatividade e o desenvolvimento do município, trazendo novas perspectivas e aprendizados que poderão contribuir para ações locais mais eficazes e inclusivas.

Fonte: Comunicação/CMO