Secretaria de Educação de Óbidos recebe produtos da agricultura familiar para merenda escolar

ÓBIDOS — A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Setor de Merenda Escolar, recebeu esta semana uma variedade de produtos provenientes da agricultura familiar, que serão utilizados na alimentação dos estudantes da rede municipal. Com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semab), a iniciativa garante qualidade e frescor aos alimentos servidos nas escolas.

Os produtos, entregues diretamente no Setor de Merenda Escolar, incluem cheiro-verde, frutas, legumes e hortaliças, todos cultivados por sete agricultores dedicados das zonas de terra firme e várzea de Óbidos. Esses alimentos serão distribuídos às unidades de ensino da zona urbana, assegurando que os alunos tenham acesso a refeições nutritivas e saborosas, preparadas com ingredientes frescos e locais.

As frutas, em especial, serão destinadas à produção de sucos naturais, servidos como complemento à alimentação escolar. A parceria com a agricultura familiar não só melhora a qualidade da merenda, mas também fortalece a economia local, valorizando o trabalho dos produtores rurais do município.

Poder oferecer alimentos saudáveis e de origem conhecida para nossas crianças é uma parceria beneficia todos: os estudantes, que recebem comida de qualidade, e os agricultores, que têm sua produção valorizada.

A iniciativa reforça o comprometimento da Secretaria em utilizar uma alimentação escolar nutritiva e sustentável, conectando o campo à sala de aula.

