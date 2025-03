Jovens e adultos podem concluir o Ensino Médio gratuitamente no Pará com curso online preparatório para o Encceja

A Fundação Roberto Marinho, em parceria com o Instituto Equatorial abriu inscrições para o curso online e gratuito "Seja". O programa é destinado a jovens e adultos que desejam se preparar para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), possibilitando a obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio em poucos meses. No Pará a iniciativa conta também com o apoio de mobilização do Instituto Território das Artes.

As inscrições seguem abertas até o dia 31 de março e podem ser realizadas por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet, seja computador ou celular. O curso foi desenvolvido por uma equipe pedagógica especializada da Fundação Roberto Marinho, com conteúdo direcionado a pessoas que, por diferentes motivos, precisaram interromper os estudos e desejam retomá-los.

Com uma metodologia dinâmica e acessível, o curso "Seja" oferece videoaulas, materiais didáticos e simulados para auxiliar os candidatos na preparação para o Encceja.

O exame é aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e representa uma importante oportunidade para aqueles que buscam concluir a educação básica e ampliar suas perspectivas profissionais.

Como se inscrever? As inscrições iniciaram no dia 17 de março e podem ser feitas através do link: Inscrição Aqui

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Instituto Território das Artes pelo WhatsApp: +55 93 99257‑4336.

As aulas estarão disponíveis a partir do dia 31 de março e podem ser acessadas de qualquer dispositivo conectado à internet. O Encceja se consolida como uma excelente alternativa para aqueles que não concluíram a educação básica, proporcionando acesso à certificação e mais oportunidades no mercado de trabalho.

Contato:

Norah Costa - +55 93 99257‑4336

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Por: Weldon Luciano