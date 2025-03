ÓBIDOS: Seminário discute estratégias de proteção a crianças e adolescentes

A Diocese de Óbidos, por meio da Cáritas Diocesana, promoveu na quinta-feira (27) o Seminário de Protagonismo Infantojuvenil, realizado no auditório do Centro de Formação Dom Floriano. O evento reuniu membros da rede de proteção que atuam no município e contou com a participação do Bispo Dom Bernardo, assim como da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias.

O seminário teve como principal objetivo debater estratégias de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Óbidos. Durante o encontro, Aldanete Farias destacou a importância do engajamento de todos no fortalecimento das políticas de proteção a esse público, ressaltando a relevância do Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que assegura a prioridade absoluta dos direitos infantojuvenis.

A iniciativa reforçou a necessidade de ações integradas entre o poder público e a sociedade civil para garantir a segurança e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes no município. O evento também serviu como um espaço para troca de experiências e reflexão sobre o papel de cada setor na proteção infantojuvenil.

Galeria de fotos....



