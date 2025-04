Câncer de colo de útero: informação é a principal chave para prevenção

Vacinação contra HPV e exames preventivos estão no centro das estratégias para salvar vidas e combater desigualdades no Brasil, destaca especialista

O câncer de colo de útero, causado principalmente pela infecção persistente por tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), ainda é um problema grave no Brasil. Apesar de ser amplamente evitável, segue impactando milhares de mulheres devido à desinformação, à baixa adesão aos exames preventivos e às desigualdades no acesso à saúde. De acordo com enfermeira Ingrid Leite, docente do curso de Enfermagem da UNAMA Santarém, muitas só descobrem a doença em estágios avançados, quando o tratamento é mais complicado e as chances de cura são menores.

O caminho da prevenção

De acordo com a especialista em Saúde Pública e Saúde da Família, Ingrid Leite, o exame de Papanicolau é indispensável na identificação precoce de alterações celulares. "É uma ferramenta poderosa para evitar o avanço da doença", afirma. Complementando essa estratégia, a vacinação contra o HPV protege contra os tipos de vírus mais frequentemente relacionados ao câncer de colo de útero. A combinação de vacinação e exames regulares é a chave para reduzir a incidência.

Preconceito ainda é desafio

Ingrid reconhece a existência de mitos e resistências em relação à vacinação, especialmente entre pais e responsáveis. "O medo de efeitos colaterais ou a crença infundada dela estimular a iniciação sexual são barreiras que precisamos desmistificar. Os imunizantes são ferramentas de proteção à saúde e isso deve ser o foco da discussão", enfatiza

Vacinação é essencial

A enfermeira também salienta o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) na ampliação do acesso à vacina contra o HPV. O imunizante é oferecido gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de pessoas imunossuprimidas de até 45 anos, dependendo da condição clínica. A recente mudança para a aplicação de dose única o torna ainda mais acessível e eficiente, aumentando a cobertura e simplificando a logística.

Chamado ao uto cuidado

Durante o Março Lilás, a principal mensagem reforçada por Ingrid é: a prevenção salva vidas. Ela chama a atenção para a importância dos apoios comunitários e familiar, assim como dos profissionais de saúde, na disseminação de informações corretas. "Proteger nossas mulheres e crianças do câncer de colo de útero é um compromisso de todos. Vamos fechar este mês intensificando os esforços e garantindo que mais pessoas tenham acesso às estratégias preventivas", conclui.

Por: Henrique Britto