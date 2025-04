Sinal digital de parabólicas antigas será desligado; saiba como se preparar

Será encerrado neste domingo, dia 30, o sinal da TV Globo pelas antenas parabólicas antigas, aquela grande e com furinhos. As emissoras têm até dezembro deste ano para terminar a transmissão, mas cada emissora pode decidir parar de usá-lo antes dessa data.

A TV Globo já havia desligado o sinal analógico das parabólicas antigas e fará o mesmo com o sinal digital que chega por meio delas. Para aqueles que ainda utilizam a antena antiga, a melhor solução é migrar para a nova parabólica.

É possível pedir a nova parabólica de graça se você atender a dois requisitos:

ter uma parabólica antiga/convencional que esteja funcionando;

fazer parte do CadÚnico, que inclui beneficiários de programas sociais do governo federal como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, ID Jovem, Carteira do Idoso e Minha Casa, Minha Vida.

O agendamento pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. O equipamento é instalado gratuitamente pela entidade formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo. Elas operam a principal frequência da internet 5G e, por isso, são responsáveis por financiar a troca de antenas.

Em todo o país, cerca de 4,9 milhões de beneficiários do CadÚnico já trocaram as suas antenas de TV. A estimativa da Siga Antenado é que cerca de 600 mil pessoas ainda têm direito à troca gratuita.

A mudança se faz necessária devido ao uso do 5G, que opera em faixas de frequência próximas à do sinal da antiga parabólica. Já a nova parabólica utiliza a chamada Banda Ku, que não tem interferência com a rede de internet. O processo de troca que vem sendo conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por operadoras, por emissoras radiodifusoras e pela indústria desde 2021.

Fonte: Globo