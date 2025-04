Projeto “Luzes na Escuridão: A Violência Contra a Mulher em uma Abordagem Educacional” é apresentado em Óbidos

A Diocese de Óbidos, por meio da Associação Beneficente Emaús, coordenada pelo projeto “A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia”, em parceria com a Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Óbidos, realizou, em março, a apresentação do projeto denominado “LUZES NA ESCURIDÃO: A Violência Contra a Mulher em uma Abordagem Educacional”. A iniciativa faz parte das programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher e ocorreu na Casa Agnes, em Óbidos.

Os altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Óbidos demonstram a necessidade de abordar o tema nas escolas, especialmente com os alunos do ensino médio, que estão iniciando seus primeiros relacionamentos e, muitas vezes, convivem com situações de violência dentro de seus lares. Trata-se de uma iniciativa de caráter preventivo à violência de gênero, com o intuito de informar cidadãos e cidadãs sobre direitos e deveres, além de mobilizar os adolescentes, que estão em fase de formação e fortalecimento de seus vínculos afetivos, para que respeitem-se mutuamente e contribuam para a propagação da cultura de igualdade entre homens e mulheres perante a lei.

O projeto é fruto da parceria entre a Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Óbidos (AMTMO) e a Associação Beneficente Emaús, por meio do projeto “A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia”. Entes públicos e privados que atuam na defesa dos direitos da mulher foram convidados a participar da reunião para conhecerem as metodologias de trabalho do projeto e, além disso, se comprometerem a aderir como parte integrante das equipes que realizarão as ações nas escolas pré-selecionadas.

Na ocasião, a coordenação diocesana do projeto “A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia” convocou os entes presentes a iniciarem articulações para a implantação da Rede Municipal de Proteção aos Direitos da Mulher, com o objetivo de fortalecer ações concretas que fomentem a causa feminina em Óbidos.

Essa rede compreende a participação dos seguintes órgãos: assistência social (Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS), conselhos municipais, Polícia Militar, Polícia Civil, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Poder Legislativo, Ministério Público, Secretaria da Mulher, Câmara Municipal e entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, além de associações e ONGs legalmente constituídas e relacionadas ao tema.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos, sob a liderança do bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres da região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços básicos em saúde e educação, além de gerar renda, resgatar a autoestima e fortalecer o serviço pastoral. O projeto também visa disseminar informações sobre a importância da preservação do meio ambiente e práticas de sustentabilidade.

FONTE: Diocese de Óbidos