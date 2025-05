ÓBIDOS: Inscrições para a Semana do Microempreendedor Individual 2025 estão abertas até o dia 23/6

Ciclo de palestras e oficinas oferecidas pelo Sebrae será realizado de 26 a 30 de maio, inscrições na Semdes.

As inscrições para a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) estão abertas. O evento, realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Central do Empreendedor, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), vai promover ciclo de palestras e oficinas para incentivar a formalização de trabalhadores autônomos, capacitar empreendedores e dinamizar a economia local.

Em Óbidos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), órgão ao qual a Central do Empreendedor é vinculada, definiu uma programação dinâmica que vai atender também trabalhadores autônomos de forma gratuita.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio, na Sala da Central do Empreendedor, na sede da Semdes, que fica localizada na Rua Dr. Picanço Diniz, nº 681, bairro de Lourdes, de 8h às 14h.

Para mais informações sobre a programação e como participar, entre em contato com a Central do Empreendedor pelo número (93) 99111-3175 ou acesse as redes sociais da Prefeitura de Óbidos no Facebook, ou Instagram.

Programação

Segunda-feira (26 de maio)

Oficina: Precificação (processo de determinar o preço de um produto ou serviço)

Público-Alvo: Mei formalizados – 30 vagas

Consultor do Sebrae: Alexandre Pereira

Local: auditório da Escola Estadual São José, de 18h20 às 22h.

Segunda a sexta-feira (26 a 30 de maio)

Consultoria: Gestão Empresarial Individual

Público-Alvo: Mei formalizados – 20 vagas

Consultor do Sebrae: Letícia Chaves

Local: sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, de 8h às 12h.

Terça e quarta-feira (27 e 28 de maio)

Consultoria: Precificação (processo de determinar o preço de um produto ou serviço)

Público-Alvo: Mei formalizados – 15 vagas

Consultor do Sebrae: Alexandre Pereira

Local: sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, de 8h às 18h.

Quinta-feira (29 de maio)

Palestra: Acesso ao crédito e serviços financeiros

Público-Alvo: Mei formalizados – 30 vagas

Convidados: agentes financeiros do Banpará, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Caixa Econômica.

Local: auditório da Escola Estadual São José, de 19h às 21h.

Sexta-feira (30 de maio)

Roda de conversa: MEI, Alvará e Regularização do Seu Negócio

Público-Alvo: Mei formalizados e trabalhadores autônomos – 50 vagas

Convidados: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, e representantes da Central do Empreendedor.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo