Imagem de Senhora Sant’Ana chega a Macapá e inicia Peregrinação

Macapá (AP), 21 de maio de 2025 — A imagem de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, já se encontra em Macapá, chegou nesta quarta-feira, dia 21, onde dará início à sua peregrinação pela Capital Tucuju. A chegada marca mais uma etapa do roteiro religioso que antecede a tradicional Festividade de Sant’Ana, que será realizada em Óbidos, no estado do Pará, no mês de julho.

A peregrinação começou por Santarém, de onde a imagem partiu na última segunda-feira. Agora, de 21 a 29 de maio, Macapá será o ponto de encontro dos fiéis que desejam prestar homenagens e participar das celebrações organizadas pelos obidenses que residem em Macapá. Após a passagem pela capital amapaense, a imagem seguirá para Belém (30 de maio a 15 de junho), depois para Manaus, onde continuará sua peregrinação na capital amazonense antes de retornar a Óbidos, em 4 de julho.

A chegada da imagem em Macapá foi registrada com grande emoção e fé pela comunidade e pela equipe responsável pela organização do evento religioso. As imagens desse momento marcante estão sendo compartilhadas pela coordenação da peregrinação na cidade.

A Festividade de Senhora Sant’Ana é um dos eventos religiosos mais tradicionais da região amazônica e acontecerá este ano entre os dias 13 e 26 de julho. A programação inclui o tradicional Círio Fluvial no dia 13 e se estende até o encerramento das festividades no dia 26.

Confira a seguir a programação completa da peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana:

Santarém (PA): 12 a 18 de maio (Encerrada)

12 a 18 de maio (Encerrada) Macapá (AP): 21 a 29 de maio

21 a 29 de maio Belém (PA): 30 de maio a 15 de junho

30 de maio a 15 de junho Manaus (AM): 16 de junho a 4 de julho

16 de junho a 4 de julho Retorno a Óbidos (PA): 4 de julho

A comunidade obidense e devotos de Sant’Ana são convidados a participar dos eventos e a acompanhar esse momento de fé e tradição que une gerações e fortalece a cultura religiosa da Amazônia.

www.obidos.net.br – Imagens cedidas pela Coordenação de Macapá

PROGRAMAÇÃO