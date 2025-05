Católicos obidenses celebram o Dia de Santa Rita de Cássia

A cidade de Óbidos viveu um dia de intensa devoção nesta quinta-feira, 22, com as celebrações em honra a Santa Rita de Cássia, conhecida como a “santa das causas impossíveis”. Centenas de fiéis se reuniram para participar das homenagens, marcadas por uma procissão emocionante e uma missa solene.

A procissão teve início na residência do casal Leontina e Santana Pinto, percorrendo diversas ruas da cidade. A imagem de Santa Rita foi recebida com cânticos, orações e demonstrações de fé, em um cortejo que seguiu até a praça Barão do Rio Branco, culminando na chegada à Catedral de Sant’Ana. Na catedral, Dom Bernardo presidiu a santa missa, reunindo devotos em um momento de comunhão e espiritualidade.

A organização do evento foi conduzida por Ângela Sarrazin, Anastácio, Leontina Pinto, além de outros devotos, que enfeitaram o andor da santa com flores naturais doadas pela comunidade. Esses gestos reforçam a profunda conexão dos obidenses com Santa Rita, cuja intercessão é buscada por aqueles que enfrentam desafios aparentemente intransponíveis.

A celebração de Santa Rita de Cássia é um marco de fé e esperança para a comunidade católica de Óbidos. Através da procissão e da missa, os fiéis renovam sua devoção e encontram inspiração no exemplo de perseverança da santa, que continua a iluminar os corações dos obidenses.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7932-catolicos-obidenses-celebram-o-dia-de-santa-rita-de-cassia#sigProIddcfc346e26 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade