Óbidos celebra 25 anos da Campanha "Faça Bonito" no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Óbidos – Em um gesto de compromisso e mobilização social, o município de Óbidos realizou, na tarde da última terça-feira (20), uma caminhada alusiva à Campanha "Faça Bonito" 2025, em referência ao Dia 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Este ano marca o 25º aniversário da mobilização nacional, instituída pela Lei Federal 9.970/00, que simboliza a luta histórica pela garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o Brasil.

Com o lema “A criança é alegria como raio de sol e estímulo para esperança”, a campanha tem como objetivo principal sensibilizar, mobilizar e informar a população sobre a importância de proteger crianças e adolescentes da violência sexual. A ação em Óbidos foi realizada por meio da articulação entre a Diocese de Óbidos, a Associação Beneficente Emaús, a Cáritas Diocesana, por meio do Projeto Iça - Ação e Proteção, em parceria com pastorais, movimentos sociais, instituições públicas municipais, entidades da sociedade civil e a Rede de Proteção local.

Durante a caminhada, representantes das entidades parceiras, educadores, crianças, adolescentes e membros da comunidade reforçaram a mensagem de que "todo dia é dia de proteger". A mobilização busca não apenas denunciar, mas também prevenir e promover estratégias efetivas de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil.

Segundo os organizadores, a campanha "Faça Bonito" tem se consolidado como uma importante ferramenta de conscientização e transformação social, alcançando resultados significativos nas comunidades onde atua. “É necessário garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livre do abuso e da exploração sexual”, destaca a coordenação do projeto Iça.

Ao completar 25 anos, a mobilização nacional reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e segura para crianças e adolescentes. Em Óbidos, a caminhada representa mais que um ato simbólico: é um chamado à ação para que todos se tornem defensores dos direitos da infância e juventude. A luta continua, e a esperança permanece viva em cada passo dado rumo à proteção e ao respeito à dignidade de nossas crianças e adolescentes.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7927-obidos-celebra-25-anos-da-campanha-faca-bonito-no-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes#sigProIde2b064e083 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos de Mauro Nayan