Barco Abaré leva atendimentos médicos especializados à população de Santarém

Ação oferece consultas com clínico geral, odontólogo, ginecologista e pediatra, além de enfermagem, vacinação e outros serviços de saúde; último dia será voltado para colaboradores da UFOPA.

O barco Abaré iniciou, nesta quarta-feira (21), mais uma ação de atendimento à saúde da população ribeirinha e urbana de Santarém. Durante três dias — 21, 22 e 23 de maio — a embarcação estará ancorada no bairro do Mapiri, oferecendo diversos serviços de saúde à população, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A ação está sendo realizada por meio do Sistema ERP, ou de Regulação, que organizou o agendamento dos atendimentos previamente com base na demanda identificada pelas equipes de enfermagem da Unidade de Saúde do Mapiri. A iniciativa conta com especialistas nas áreas de clínica geral (médico da Saúde da Família), ginecologia e pediatria, além de equipe de enfermagem, farmacêuticos, técnicos de saúde e outros.

Equipe do Barco Abaré

Entre os serviços ofertados estão:

- Consultas médicas especializadas

- Consulta de enfermagem

- Coleta de PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)

- Triagem com aferição de pressão arterial e verificação de peso

- Vacinação

- Dispensação de medicamentos conforme prescrição médica

- Orientações de saúde

A expectativa é atender cerca de 200 pacientes, além dos demais procedimentos que não requerem consulta com especialista. Os atendimentos estão sendo realizados em parceria com a Unidade de Saúde do Mapiri, que deu suporte no levantamento da demanda e encaminhamentos via sistema de regulação.

"Eu achei uma maravilha os atendimentos aqui. Quando preciso, sou atendida no posto, em dias agendados. Mas tendo tudo aqui, fica mais fácil pra gente, né. Hoje vou tomar as vacinas e já fazer meu acompanhamento", declarou Maria Barbosa, 58 anos.

Nos dois primeiros dias, o público atendido é da comunidade em geral. Já na sexta-feira (23), o atendimento será direcionado aos colaboradores da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), conforme acordo entre a equipe do Abaré e a instituição.

"A ação do barco Abaré no bairro do Mapiri é mais uma demonstração do nosso esforço em levar serviços de saúde a quem mais precisa. Estamos comprometidos em garantir cuidado e atenção à população ribeirinha e urbana de Santarém.", destacou Irlaine Figueira, Secretária Adjunta de Saúde.

A presença do barco Abaré reforça o compromisso da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em levar serviços de saúde qualificados e humanizados às populações com menor acesso, fortalecendo a Atenção Primária e ampliando o cuidado com a comunidade.

FONTE: Comunicação/PMS