Projeto da Prefeitura de Santarém, implementado pela Secretaria de Cultura é destaque na prova do concurso da Ufopa

O projeto Cultura na Praça, desenvolvido pela Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (SEMURB), foi destaque em uma das questões da prova aplicada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), no concurso realizado no dia 23 de março. A iniciativa foi citada na questão 24, cuja alternativa correta reconhece o projeto como uma ação efetiva de valorização cultural e ocupação dos espaços públicos.

De acordo com o diretor de Cultura e Comunidade da Ufopa, Jeferson Dantas, é importante que projetos culturais sejam contextualizados em provas de concurso. A inserção de questões que abordam temáticas de projetos implantados em locais onde o concurso será realizado é uma estratégia essencial para avaliar o conhecimento dos candidatos sobre a realidade na qual irão atuar.

A contextualização de iniciativas culturais em provas de concurso permite não apenas nivelar o conhecimento dos candidatos sobre o campo da cultura, mas também evidencia a necessidade de que os servidores, ao ingressarem no serviço público, estejam comprometidos com a identidade, o patrimônio material e imaterial da região onde irão atuar.

“Essa abordagem reforça, cada vez mais, a importância da valorização dos serviços culturais tradicionais, da democratização e do acesso à cultura, bem como da promoção da diversidade cultural. Também evidencia o quanto a instituição vem se alinhando com as políticas públicas locais, incentivando a reflexão sobre o impacto dessas ações nas comunidades e no território onde foram implantadas”, ressalta Jeferson Dantas.

Cultura na praça

Cultura na Praça, em Santarém

Com o objetivo de ressignificar praças e democratizar o acesso à cultura, o Cultura na Praça tem promovido uma série de eventos itinerantes em diversos pontos da cidade. Oficinas, apresentações artísticas, exposições e atividades educativas transformam ambientes antes subutilizados em locais de convivência, aprendizado e expressão cultural.

Santarém conta atualmente com 45 praças públicas, e grande parte desses espaços enfrenta desafios comuns, como a falta de uso efetivo pela comunidade. Por meio do projeto, a Semc tem investido em políticas públicas que reativam esses espaços como pontos de encontro e valorização do patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial.

Além do impacto social, a iniciativa também movimenta a economia criativa local. Os eventos atraem moradores e visitantes, favorecendo empreendedores como vendedores de alimentos, artesãos e pequenos negócios, que encontram nas praças uma nova oportunidade de geração de renda.

Para Priscila Castro, secretária municipal de Cultura de Santarém, ao ser citado em uma prova de concurso público, o Cultura na Praça reforça sua relevância como exemplo de política cultural bem-sucedida. Mais do que uma resposta certa, o projeto representa uma estratégia de inclusão, pertencimento e desenvolvimento sustentável por meio da cultura.

“Receber esse reconhecimento em uma prova da Ufopa é, sem dúvida, motivo de muito orgulho para todos nós. O projeto Cultura na Praça nasceu da necessidade de ocuparmos, de forma criativa, os espaços públicos da nossa cidade, e ver essa iniciativa sendo citada como exemplo de política cultural é a confirmação de que estamos no caminho certo. Políticas públicas consistentes, feitas com planejamento e escuta ativa, geram impacto real e duradouro na vida das pessoas. Seguimos firmes, expandindo o circuito, fortalecendo a economia criativa e promovendo uma cultura acessível, viva e transformadora em Santarém”, conclui a titular da Semc.

