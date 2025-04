Campi regionais da Ufopa promovem atividades de recepção dos calouros de 2025

Oriximiná, Itaituba, Monte Alegre e Óbidos contam com programação diversificada.

A partir desta quinta-feira, 3 de abril, os campi regionais da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) iniciam uma série de atividades especiais voltadas para a recepção dos novos estudantes de graduação que ingressaram na universidade em 2025 por meio dos processos seletivos regular, indígena e quilombola.

Em Óbidos, a recepção da turma de Pedagogia de 2025 será na sexta-feira, 4 de abril, a partir das 17 horas, com trote acadêmico, benção ecumênica, apresentação cultural e visita ao campus, que está situado na rua Prefeito Nelson Souza, bairro do Perpétuo Socorro.

As boas vindas aos calouros de Monte Alegre acontecerá na quinta-feira, a partir das 8h30, com café da manhã, apresentação dos servidores e colaboradores e do regimento de graduação. À tarde, a partir das 14h30, haverá roda de conversa com as coordenações dos cursos de Engenharia de Aquicultura e Agronomia. Na sexta-feira, dia 4, às 14 horas, haverá atividades de integração entre os estudantes. A programação termina no dia 8 de abril, com a realização da aula inaugural do curso de Agronomia. O evento ocorrerá às 15 horas no auditório do campus, situado na Travessa Major Francisco Mariano, no bairro Cidade Alta.

Em Itaituba, a programação de recepção dos calouros de Engenharia Civil terá início no dia 3 de abril, a partir das 14 horas, no auditório do campus situado na Rua Universitária, bairro Maria Magdalena. Haverá apresentação da direção do campus e dos representantes discentes, além de tour pelas instalações do prédio. Na sexta-feira, 4 de abril, haverá visita técnica ao canteiro de obras da Usina da Paz, pela manhã; e orientações acadêmicas e integração dos calouros à tarde.

A recepção dos calouros de Oriximiná também começará na tarde do dia 3, no auditório do campus da Ufopa, situado na Rodovia PA-439, nº 257. Haverá palestras sobre o campus e apresentação dos colegiados dos cursos de Ciências Biológicas e Sistemas de Informação, dos coletivos indígena e quilombola e da empresa júnior. Também ocorrerá visita aos laboratórios, bosque, biotério, trilha e demais espaços do campus. Outras atividades acadêmicas serão realizadas nos dias seguintes, como palestras e oficinas. A programação se estenderá até o dia 12 de abril, quando acontecerá uma festa de integração entre as turmas do bacharelado em Sistemas de Informação no bosque do campus.

