Remo vence a Tuna e garante vaga na final do Parazão 2025 contra o Paysandu

Nesta quarta-feira, 02 de abril, no Mangeuirão, em Belém do Pará, o Clube do Remo carimbou seu passaporte para a grande final do Campeonato Paraense 2025 ao derrotar a Tuna Luso por 2 a 1, no segundo jogo da semifinal. A partida, disputada com emoção do início ao fim, definiu o clássico Re-Pa como o confronto decisivo pelo título, com jogos marcados para os dias 07 e 12 de maio.

O Remo começou o duelo pressionando a Tuna, criando diversas oportunidades, mas pecando nas finalizações. A Tuna, adotando uma postura defensiva, conseguiu segurar o ímpeto inicial do adversário e chamou o Leão Azul para seu campo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Caio Vinicius abriu o placar para o Remo, levantando a torcida. No entanto, a alegria durou pouco: aos 21 minutos, Wesley empatou para a Tuna, reacendendo a disputa. O jogo seguiu equilibrado até os 38 minutos, quando Janderson marcou o segundo gol do Remo, definindo o placar de 2 a 1 ao fim da primeira etapa.

No segundo tempo, a Tuna, precisando reverter o resultado, partiu para o ataque e criou boas chances, mas esbarrou na falta de pontaria. O Remo, por sua vez, apostou nos contra-ataques, também desperdiçando oportunidades de ampliar o marcador. Apesar da pressão de ambos os lados, o placar não se alterou, garantindo a vitória e a classificação do Leão Azul.

Com o triunfo, o Remo agora se prepara para enfrentar o rival Paysandu na final do Parazão 2025. O clássico Re-Pa promete agitar o futebol paraense em duas partidas eletrizantes, agendadas para os dias 07 e 12 de maio. A torcida já se mobiliza para o confronto que decidirá o campeão estadual deste ano.

www.obidos.net.br