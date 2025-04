Paysandu Vence o Águia por 3 a 1 e garante vaga na Final do Parazão 2025

Na noite desta terça-feira, 1º de abril de 2025, o Paysandu carimbou sua passagem para a grande final do Campeonato Paraense de Futebol ao derrotar o Águia de Marabá por 3 a 1, em partida válida pela semifinal do Parazão. O confronto, disputado no Estádio Mangueirão, foi marcado por emoção, gols e uma chuva torrencial que não apagou o brilho da classificação do Papão.

O jogo começou agitado, com o Payssandu abrindo o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com Nikolas, que colocou o Paysandu em vantagem. O Águia respondeu aos 23 minutos, quando Kucri empatou a partida, levando a torcida ao delírio. Porém, o Paysandu retomou a liderança ainda na primeira etapa, com Rossi marcando o segundo gol, definindo o placar de 2 a 1 ao fim dos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, sob chuva, as equipes diminuíram o ritmo, mas ainda criaram algumas oportunidades. O gol que selou a vitória do Paysandu veio nos acréscimos, aos 47 minutos, em uma cobrança de falta. Geovani chutou, o goleiro Axel rebateu, e Benites aproveitou a sobra para fazer 3 a 1, garantindo a festa da torcida bicolor no Mangueirão.

Com o resultado, o Paysandu avança para a final do Parazão 2025 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Remo e Tuna, que será disputado nesta quarta-feira, 2 de abril, também no Mangueirão. A expectativa é grande para mais um capítulo da histórica rivalidade do futebol paraense na decisão do título estadual.

