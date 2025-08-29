Governo Municipal garante R$ 30 mil em prêmios para os clubes finalistas do Campeonato Obidense 2025

Recursos foram destinados por meio de termo de fomento firmado com a Liga Desportiva Obidense.

A principal categoria do futebol amador de Óbidos conheceu no sábado, dia 30, o seu campeão, o tradicional Paraense Esporte Clube, foi o primeiro time a levantar a taça desde 2019, quando foi realizada a última edição de um dos mais tradicionais campeonatos disputados na região oeste do Pará. O título veio após uma partida eletrizante diante do São Francisco, que chegou a fazer 2 a 0, mas cedeu no segundo tempo e sofreu a virada, perdendo o título pelo placar de 4 a 2 para o Paraense.

Passada a euforia da final, na manhã desta terça-feira (2), por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o Governo Municipal repassou oficialmente a premiação em dinheiro para os clubes finalistas.

Por meio de um Termo de Fomento firmado com a Liga Desportiva Obidense (LDO), assinado durante ato público realizado no gabinete do prefeito Jaime Silva, com as presenças do vice-prefeito e titular da Semel, Jalico Aquino; do presidente em exercício da LDO, Jozimar Cativo e dos diretores dos clubes finalistas, foi oficializada a transferência de R$ 30 mil para a entidade esportiva.

“A gente fica muito feliz de ter sido o sucesso que foi o campeonato obidense, com o apoio da Secretaria de Esporte. A Prefeitura está sempre a disposição, com a mão estendida para a questão do esporte, incentivando, criando eventos e fomentando essa prática que ele é muito importante, não só para a juventude, mas também para o lazer das pessoas que gostam de ir ao estádio aos fins de semana para assistir uma boa partida de futebol. Parabéns ao Paraense pelo título e ao São Francisco por chegar a mais uma final na sua história vitoriosa”, destacou o prefeito Jaime Silva.

O secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, enfatizou que o governo está ampliando o fomento ao esporte em diversas modalidades, por meio de parcerias com outras entidades, como a LDO que há 70 anos promove o campeonato obidense de futebol.

“O governo tem trabalhado com parceria com entidades, organizações, associações para estar mais próximo do desportista obidense. No futebol, não poderia ser diferente com a Liga Desportiva Obidense que há décadas realiza o nosso campeonato obidense. Estamos cumprindo com mais um compromisso firmado, valorizando a competição, os clubes, os atletas e incentivando o fortalecimento do nosso futebol”, disse.

O presidente em exercício da LDO, Jozimar Cativo, lembrou da importância do repasse para manter os clubes obidenses motivados a continuarem mantendo as suas equipes em atividade.

“Esse fomento com certeza vai dar um incentivo a mais para os próximos campeonatos também. Desde dois mil e dezenove não tinha o campeonato obidense, e esse ano, graças a Deus, voltou. Não podemos deixar de destacar que antes não tinha premiação em dinheiro no campeonato obidense, a primeira premiação foi dada pelo prefeito Jaime Silva na gestão passada dele. Isso é muito importante para quem trabalha para fazer o futebol acontecer”, relembrou Jozimar.

A distribuição dos recursos entre os finalistas será realizada pela LDO em comum acordo com os clubes filiados à entidade.

Os clubes

Adailson Pinto, presidente do Paraense, agradeceu pelo apoio do Governo Municipal. Sem disputar competições desde 2015, o “Papão Obidense” voltou aos campos pela união de forças de torcedores apaixonados, empresários e pelo apoio dado aos clubes pela LDO e Secretaria de Esporte e Lazer.

“Eu agradeço também à ajuda financeira repassada pela Prefeitura de Óbidos, na pessoa do prefeito Jaime Silva e do vice-prefeito Jalico Aquino, que nos incentivou e continua nos incentivando a acreditar no esporte como essa grande ferramenta de transformação social. Sem esses apoios, não tem como fazer campeonato”, afirmou.

Marciano Tavares, presidente e técnico do São Francisco, também agradeceu pelo incentivo da administração. Fundador do clube no início dos anos 2000, Marciano chegou à quinta final com o São Francisco, que prioriza os jovens talentos do futebol que moram no bairro e em comunidades do município de Óbidos.

“Agradecer à Prefeitura de Óbidos por ter dado essa premiação pra gente. Estamos felizes por esse reconhecimento, que é muito importante. O título não veio, mas nós já vamos iniciar os preparativos do São Francisco para o ano que vem”, finalizou.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Odirlei Santos