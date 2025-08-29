Menu

Alunos da Escola Felipe Patroni conquistam quatro medalhas na 10ª Olimpíada Brasileira de Geografia

No período de 8 a 22 de agosto, aconteceu a 10ª edição da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), competição que busca estimular o interesse dos estudantes pela disciplina, incentivar o pensamento crítico e analítico, além de promover o trabalho em equipe e a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. A OBG também abre portas para futuras oportunidades acadêmicas, como o ingresso em universidades.

Realizada em três fases no formato online, a olimpíada terá sua grande final de forma presencial, no mês de novembro. Em Óbidos, a Escola Felipe Patroni foi a única instituição de ensino a participar da competição, marcando presença histórica com um resultado expressivo: quatro medalhas a nível estadual em sua primeira participação.

Segundo a direção da escola, a conquista reflete a qualidade do ensino ofertado e o compromisso da gestão escolar, coordenação pedagógica, professores e, principalmente, dos estudantes, protagonistas desse feito inédito.

Premiações

  • Medalha de Prata: conquistada pelos estudantes Ruan, Mateus e Alexsander.
  • Medalha de Bronze: para os estudantes Kadu, Antonela e Ana Sofia.
  • Medalha de Bronze: para as estudantes Iane, Naylla e Maria Eduarda.
  • Medalha de Bronze: para as estudantes Hanna, Andreisse e Natália.

Além das medalhas, os demais alunos participantes receberam certificados de participação, reforçando o valor educacional da experiência.

A preparação foi mediada pelas professoras Daniele Gomes, Geliane Batista e Sara Melo, que trabalharam os conteúdos de Geografia dentro do espaço escolar, apoiando os estudantes ao longo das etapas da competição.

Com esse resultado, a Escola Felipe Patroni fortalece seu papel como referência em educação de qualidade em Óbidos e já projeta novos desafios em competições acadêmicas futuras.

www.obidos.net.br  - Informações e imagens Escola Felipe Patroni

 

