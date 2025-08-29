Diocese de Óbidos emite Nota de Repúdio em virtude de invasão na Igreja de São Sebastião da Tabatinga

A Diocese de Óbidos emitiu, nesta quarta-feira, dia 03 de setembro de 2025, uma Nota de Repúdio em virtude da invasão da Igreja de São Sebastião, localizada na Vila de Tabatinga, município de Juruti, que pertence à Paróquia Missionária de São Sebastião e integra a Diocese de Óbidos.

Segundo o comunicado, na madrugada do dia 02 de setembro, a Igreja Matriz foi invadida e furtada. O crime incluiu a profanação das hóstias consagradas, que foram espalhadas pelo chão, configurando uma gravíssima ofensa à fé cristã.

Na nota, assinada pelo Bispo Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, a Diocese repudia o ato, classificando-o como crime contra as leis civis e contra Deus, ressaltando que a misericórdia divina está sempre aberta ao arrependimento, mas que atitudes reiteradas de desrespeito à fé não podem ser toleradas.

O documento também lembra que não é a primeira vez que igrejas da Diocese sofrem ataques dessa natureza. Somente neste ano de 2025, já são três ocorrências de sacrilégios em diferentes comunidades. A Diocese alerta ainda para a necessidade de segurança e respeito ao direito da população católica de professar sua fé sem perturbações.

Como resposta ao ato de vandalismo e para reafirmar a fé da comunidade, a Diocese de Óbidos convida todos os fiéis para participarem de uma Santa Missa de Desagravo, que será celebrada no próximo domingo, dia 07 de setembro de 2025, às 19h30, na Igreja Matriz de São Sebastião, em Tabatinga.

“É hora de nos fortalecermos na fé e na solidariedade”, destacou a Diocese, reforçando o chamado à união da comunidade diante deste momento delicado.

