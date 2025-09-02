ÓBIDOS: Professor Edson Silva de Pádua lança o livro “Inspirações Poéticas”

Na sexta-feira, 5 de setembro, o auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos foi palco de um momento especial para a literatura local: o lançamento do livro “Inspirações Poéticas como Ferramenta para Elevação do Prazer”, de autoria do professor Edson Silva de Pádua.

A obra nasceu da ação extensionista intitulada “Memória da Literatura Poética Obidense: Inspirações Poéticas como Elevação do Prazer”, coordenada pelo professor Dr. Wanildo Figueiredo de Sousa, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) – Campus Regional de Óbidos. O projeto resultou em publicação, declamação e sessão de autógrafos, marcando a estreia literária de Edson.

O evento contou com a presença de professores, alunos, autoridades municipais e amantes da leitura, que prestigiaram a noite cultural e receberam exemplares autografados pelo autor. Emocionado, Edson destacou a realização pessoal que o momento representa: “É um sonho que se concretiza, fruto de muitos anos de dedicação à poesia e à educação”.

Sobre o autor

Edson Silva de Pádua nasceu no final da década de 1960, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, zona rural de Óbidos, em uma família humilde de pescador e dona de casa. Sua infância foi marcada pelo trabalho árduo e poucas oportunidades de estudo. Desde jovem, atuou na pastoral da Igreja Católica e, a partir da década de 1990, iniciou sua militância na educação, assumindo a docência na própria comunidade onde cresceu.

Formado em duas graduações e com especializações em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, Edson sempre manteve vivo o amor pela leitura e pela escrita, especialmente pela poesia, que agora ganha espaço publicado em sua primeira obra literária.

Com o lançamento do livro, o professor celebra não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também contribui para a preservação e valorização da memória poética obidense, inspirando novas gerações de leitores e escritores.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade