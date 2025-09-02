Dia da Amazônia reforça a importância da floresta e alerta para os desafios de sua preservação

No dia 5 de setembro é celebrado o Dia da Amazônia, data instituída em 2007 para destacar a relevância do maior bioma de biodiversidade do planeta. Presente em nove países sul-americanos, a floresta tropical conhecida como o “pulmão do mundo” desempenha papel crucial na regulação climática, abriga milhões de espécies e garante a sobrevivência de povos indígenas e comunidades ribeirinhas.

Em 2025, ano marcado por avanços parciais, mas também por retrocessos preocupantes, a celebração ganha peso simbólico diante da proximidade da COP30, que será realizada em Belém do Pará, Brasil, em novembro de 2025. A data não é apenas de homenagem: é também um alerta sobre os riscos que ameaçam esse patrimônio da humanidade.

Amazônia: riqueza natural e cultural

Com cerca de 5,5 milhões de km² apenas em território brasileiro, a Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do planeta e abriga mais de 10% das espécies conhecidas no mundo. Além de seu valor ambiental, mantém tradições culturais e espirituais de centenas de povos indígenas. O Dia da Amazônia reforça a necessidade de proteger essa herança, lembrando que a preservação depende de ações conjuntas de governos, sociedade e comunidade internacional.

Os principais desafios

Apesar de esforços de monitoramento e redução parcial do desmatamento em determinados períodos, dados recentes mostram que a destruição avança:

Desmatamento: só em janeiro de 2025, o desmatamento aumentou 68% em relação a 2024, alcançando 133 km². Entre agosto de 2024 e março de 2025, o salto foi de 17,8%, diminuindo em relação ao período anterior, mas ainda preocupante.

Incêndios e queimadas: em agosto de 2024, foram registrados mais de 38 mil focos de fogo, cuja fumaça atingiu municípios a centenas de quilômetros. Em 2025, os incêndios continuam como fator determinante no aumento do desmatamento, apesar de ter diminuído.

Perda de biodiversidade e impactos sociais: a pressão do garimpo, da extração de madeira e da expansão agrícola ameaça espécies únicas e invade terras indígenas, gerando conflitos e violando direitos.

Mudanças climáticas: a floresta já sofre com secas mais severas e chuvas irregulares. Especialistas alertam que, sem a proteção de pelo menos 80% da Amazônia, os efeitos sobre o clima global podem ser irreversíveis.

Compromisso e ação coletiva

O Dia da Amazônia deve ser mais do que uma data simbólica: é um chamado à ação. Iniciativas de monitoramento, políticas públicas de combate ao desmatamento e projetos de economia sustentável mostram que caminhos existem, mas precisam ser ampliados.

Cada cidadão pode contribuir apoiando organizações ambientais, consumindo de forma consciente e cobrando compromissos de líderes políticos. Com a COP30 no horizonte, o Brasil tem a oportunidade de colocar a Amazônia no centro das discussões globais.

A floresta nos oferece oxigênio, água e equilíbrio climático. Preservá-la é preservar a vida!

