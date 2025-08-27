II Festival Folclórico Felipe Patroni celebra a cultura amazônica com o grupo “Encantos Amazônicos Patroni”

Óbidos, PA – A Escola Felipe Patroni realizou nesta semana o II Festival Folclórico Felipe Patroni: Amazônia Mágica – Redescobrindo o Folclore do Norte, que reuniu a comunidade escolar em uma grande celebração da cultura amazônica. O evento contou com apresentações preparadas por alunos com apoio dos professores, que formaram grupos culturais desempenhando um papel importante na valorização da identidade regional e na educação obidense.

Um dos destaques da programação foi a estreia do grupo Encantos Amazônicos Patroni, criado em agosto de 2025 pelas professoras Daniele Gomes, Érica Nunes e Heluane Andrade. Reunindo cerca de 50 estudantes da Escola Felipe Patroni, o grupo nasceu especialmente para o festival, com a proposta de exaltar a arte, a música e a tradição do Norte do Brasil.

Inspirado na grandiosidade do Festival de Parintins, o espetáculo encantou o público ao apresentar toadas, danças e personagens marcantes da cultura amazônica, como o Boi-Bumbá, Marujada, Porta-Estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-Poranga e Pajé. A encenação ganhou ainda mais brilho com a participação de convidados e apoiadores, que contribuíram para enriquecer a produção.

Mais do que uma apresentação artística, o Encantos Amazônicos Patroni representou um momento de valorização da ancestralidade e das raízes amazônicas. Cores vibrantes, ritmos contagiantes e personagens folclóricos emocionaram o público em uma noite que ficará na memória de todos.

