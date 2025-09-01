Escola São José promove II Feira Medieval com atividades culturais e recreativas

Óbidos – A Escola Estadual de Ensino Médio São José realizou nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, a II Feira Medieval e suas Recriações Históricas, promovida pelo componente curricular de História, sob coordenação da professora Fabiana Fábio. O evento reuniu alunos, professores, familiares e convidados externos em uma manhã de aprendizado, cultura e diversão.

A feira transformou a escola em um verdadeiro cenário medieval, no qual a comunidade pôde vivenciar aspectos da arte, história, jogos e tradições da Idade Média. Alunos do 2º ano do Ensino Médio Integral, das turmas 201, 202, 203 e 204, foram responsáveis pela pesquisa, organização e execução das atividades, que envolveram desde produções artísticas até encenações temáticas.

Entre as atrações, destacaram-se a exposição de arte medieval, competições de xadrez, arco e flecha, lançamento de dardos, além de jogos populares como corrida no saco e torta na cara, que garantiram a descontração do público. Também houve apresentações especiais, como a Exibição Mágica e a divertida Cruzada da Sorte, que despertaram curiosidade e encantamento.

Outro momento marcante foi a troca de produtos entre alunos e convidados, recriando práticas comerciais medievais e estimulando a interação e a criatividade.

A feira foi mais do que uma atividade recreativa; representou uma oportunidade para que os alunos compreendessem a importância da história por meio da experiência, da vivência e da ludicidade. Dessa forma, unir o conhecimento acadêmico à prática cultural e social pressupõe a construção do saber.

A II Feira Medieval da Escola São José reforça o compromisso da instituição em oferecer uma educação inovadora e de qualidade para a comunidade obidense, aproximando os estudantes de diferentes expressões culturais e históricas.

GALERIA DE FOTOS....



