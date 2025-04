ÓBIDOS: Fiscalização da Base Candiru prende 4 pessoas e apreende drogas

Ação ocorreu durante fiscalização de rotina realizada na malha fluvial da região do Baixo Amazonas

Quatro pessoas foram presas em flagrante, um adolescente apreendido e mais de 7,5 kg de drogas foram apreendidas durante uma ação de fiscalização integrada pela equipe de agentes que atuam na Base Fluvial Candiru, vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com a Polícia Militar de Óbidos. As prisões ocorreram, na quinta-feira (3), durante fiscalizações de rotina no Rio Amazonas, na embarcação N/M Amazon Star, que saiu de Manaus com destino a Santarém.

“As fiscalizações contínuas e estratégicas realizadas pelas equipes das Bases Fluviais seguem sendo fundamentais para o combate à criminalidade, principalmente em relação ao tráfico de drogas. A abordagem e apreensão ainda durante esse transporte, evita com que esse material ilícito chegue a cidades do Pará e seja comercializado. Então essa ação, foi mais uma assertiva da equipe da Base Candiru que retirou de circulação as drogas e prendeu os responsáveis pela prática ilícita”, afirmou o titular da Segup.

No momento da abordagem ao navio, uma passageira em atitude suspeita foi identificada e durante revista mais detalhada, foram encontrados vários tabletes de skunk enrolados no corpo dela. Diante do flagrante, a mulher confessou a prática ilícita e apontou outras pessoas, que também estavam na embarcação, e estavam envolvidas no transporte ilícito. Foram detidos mais três adultos; duas mulheres e um homem, além de um adolescente.

Diante dos fatos, com o auxílio do cão farejador, foram identificados outros tabletes de drogas enrolados no corpo dos outros envolvidos no delito. A apreensão totalizou 7,595kg de entorpecentes do tipo skunk e crack. Os presos que vão responder pelo crime de tráfico de drogas foram encaminhados à equipe da Polícia Civil que atua na Base Fluvial para os procedimentos cabíveis. Enquanto que o adolescente foi encaminhado para custódia do Conselho Tutelar municipal.

As ações de fiscalização na região do Baixo Amazonas seguem intensificadas, para coibir práticas criminosas e o transporte de ilícitos nas embarcações que navegam nas rotas fluviais.

FONTE: Agência Pará