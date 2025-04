Nível do Rio Amazonas em Óbidos alcança 6,94 metros

Óbidos, 04 de abril de 2025 – A Defesa Civil de Óbidos, em parceria com a Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), divulgou nesta sexta-feira (4) o boletim diário de medição do nível do Rio Amazonas. De acordo com os dados, às 7h da manhã, o rio atingiu a marca de 6,94 metros, registrando um aumento de 1,76 metros em relação ao mesmo período de 2024.

O boletim, emitido pela Prefeitura de Óbidos, também apresenta um comparativo com anos anteriores. Em 4 de abril de 2024, o nível do rio estava em 5,18 metros, enquanto em 2023, no mesmo dia, marcava 6,92 metros. Já em 2022, o nível era de 7,72 metros, e em 2009, ano de uma das maiores cheias registradas, o rio alcançava 7,76 metros. A cota de alerta para inundação na região está estabelecida em 7,20 metros, o que indica que o nível atual está próximo de um cenário de risco.

A Defesa Civil alerta a população ribeirinha e os moradores de áreas próximas ao rio para que fiquem atentos a possíveis mudanças no nível das águas, especialmente com a previsão de chuvas na região amazônica. Medidas preventivas estão sendo tomadas para minimizar os impactos de uma possível cheia, e a prefeitura segue monitorando a situação de perto.

Para mais informações e atualizações, acompanhe os boletins diários no site oficial da Prefeitura de Óbidos ou entre em contato com a Defesa Civil Municipal.

www.obidos.net.br - Fonte: Defesa Civil de Óbidos / Compdec