Diocese de Óbidos realiza Retiro Anual do Clero com tema inspirado no Papa Francisco

Entre os dias 31 de março e 3 de abril de 2025, a Diocese de Óbidos promoveu seu Retiro Anual do Clero, um momento significativo de reflexão, oração e renovação espiritual para os presbíteros da região. Sob o tema “A Sinodalidade é o caminho de Deus para a Igreja”, frase de Papa Francisco, o evento foi conduzido pela Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, da Congregação das Mensageiras do Amor Divino.

Irmã Maria Inês é uma figura destacada na vida religiosa brasileira, tendo atuado como presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) por quase uma década. Eleita vice-presidente em 2013, ela assumiu a presidência em 2016, sendo reeleita para dois triênios consecutivos (2016-2019 e 2019-2022). Além disso, a religiosa é consultora do Dicastério para a Vida Consagrada, trazendo sua vasta experiência para enriquecer as reflexões do retiro.

O retiro, além de cumprir uma determinação do Código de Direito Canônico (cânon 276 § 2, 4º), que prevê a realização anual desse tipo de encontro, ofereceu aos sacerdotes uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da comunhão com o bispo diocesano. Momentos de descanso, oração e introspecção marcaram os quatro dias, com destaque para atividades como a Via-Sacra, a Celebração Penitencial e a Missa dos Santos Óleos, celebrada na quarta-feira, 2 de abril.

Cada dia do retiro foi planejado para proporcionar um encontro profundo com Deus e consigo mesmo, reforçando a missão dos presbíteros no serviço ao Reino de Deus. A Diocese de Óbidos, em unidade com seu bispo, sacerdotes, diáconos e religiosos, reiterou o pedido de oração para que todos permaneçam fiéis à vocação e ao chamado divino.

O evento foi concluído no dia 3 de abril, deixando um legado de renovação espiritual e compromisso com a sinodalidade, como caminho proposto pelo Papa Francisco para a Igreja contemporânea.

Galeria de Fotos



www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos. Fotos de Mauro Nayan