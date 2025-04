Médico do HMS alerta para aumento de casos de tuberculose

O tratamento é realizado de forma ambulatorial, salvo em casos de complicações, e é fornecido gratuitamente pelo SUS.

Nos primeiros três meses de 2025, o Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) registrou 21 atendimentos de pacientes com diagnóstico de tuberculose. O número é superior ao contabilizado no mesmo período de 2024, quando foram apenas quatro casos. Neste ano, também foram notificados seis óbitos relacionados à doença, sendo dois em cada mês do trimestre. Em todo o ano de 2024, o hospital havia registrado quatro óbitos por tuberculose, concentrados no último bimestre: um em novembro e três em dezembro.

O infectologista Alisson Brandão explica que a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões.

A transmissão ocorre pelo ar, especialmente por gotículas liberadas na fala, espirro ou tosse de pessoas infectadas. Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre no fim do dia, suor noturno e perda de peso. O tratamento para a tuberculose é ambulatorial, exceto em casos de complicações, e é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda de acordo com o infectologista, o tratamento completo é fundamental para evitar agravamentos.

“O paciente deixa de transmitir a doença após algumas semanas de tratamento, mas é essencial seguir até o fim para garantir a cura. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de evitar complicações”, informa o médico.

A secretária municipal adjunta de Saúde, Irlaine Figueira , orienta que pessoas com sintomas respiratórios persistentes procurem atendimento o quanto antes.

“Além do tratamento gratuito, o sistema de saúde realiza o acompanhamento de pessoas que convivem com o paciente, como forma de prevenir novos casos e interromper a cadeia de transmissão", disse.

FONTE: Comunicação/PMS